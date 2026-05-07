明日8日は、日差しの出る東日本や西日本でもにわか雨があるでしょう。関東では大気の状態が非常に不安定となるため、天気の急変に注意してください。週末は北海道から九州では天気が回復するでしょう。夏日となる所が多く、熱中症に注意が必要です。

明日8日(金)は全国的に傘の出番 関東は天気急変のおそれ

明日8日(金)は湿った空気や低気圧の影響を受ける所が多くなりそうです。

北海道は日本海側から雨が降りだし、所々で雷が鳴って雨脚が強まるでしょう。東北や北陸は昼ごろから雨や雷雨となり、日本海側を中心に風が強まりそうです。

関東は晴れ間もありますが、午後は大気の状態が非常に不安定となり、所々で雷雨があるでしょう。天気の急変に注意してください。

近畿と東海も雲が多く、一時的に雨が降りそうです。外出の際は傘があると良いでしょう。

中国・四国や九州は午後を中心に晴れ間がありますが、所々で雨が降りそうです。

沖縄は前線の影響で午後は雨で、局地的に激しく降ることがあるでしょう。





土日は晴れる所が多い 熱中症に注意

明後日9日(土)は北海道や東北、北陸は低気圧や気圧の谷の影響ではじめ雨が降りますが、午後は天気が回復に向かう見込みです。関東から九州は日差しが戻るでしょう。



10日(日)から13日(水)にかけては北海道から九州で広く晴れそうです。東日本や西日本では最高気温25℃以上の夏日の所が多いでしょう。熱中症に注意をしてお過ごしください。

14日(木)は東日本や西日本を中心に雨が降りそうです。



沖縄は明後日9日(土)以降、梅雨前線が停滞し、くもりや雨の日が続きそうです。