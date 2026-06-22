文部科学省文部科学省は22日、外国人の児童生徒らに対する教育の質向上についての報告書案を有識者会議に示し、大筋で了承された。来日直後の子どもたちが集中的に日本語を学ぶ「プレクラス」の全国展開に向け、財源確保を含めて国が主導的に取り組みを推進していく。現場では、個別の指導計画を作り、関係者間での共通理解を図る。小中高校では一定水準以上の日本語指導が実施されるよう、指導内容や方法などを国がガイドライ