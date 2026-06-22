「まずは翔平と真美子さんにお祝いを伝えた。本人は『体の状態はすごく良い』と話していた。休みを取れたことも、彼にとっては良かったと思う」【もっと読む】大谷が本塁打競争出場を躊躇う本当の理由日本時間21日のオリオールズ戦後、ドジャースのロバーツ監督はこう言った。大谷翔平（31）は第2子誕生のため、20日の試合を1日だけ休んだ。2‐3の1点差で試合には敗れたとはいえ、復帰初戦の九回に16号ソロ本塁打を放った大谷