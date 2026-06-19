お部屋の換気のために窓を全開にしたいけれど、向かいの家や通りからの視線が気になって、なんとなく躊躇してしまうことはありませんか？そんな「お部屋の目隠し問題」をスマートに解決してくれる画期的なクリップをダイソーで発見しました！京都芸術大学とのコラボで生まれた、アイデアが光る逸品です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カーテンレースクリップ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550