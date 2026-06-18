「川口市営５回１節」（１８日、川口）地元の新人・落合春翔（２２）＝川口・３９期＝が初日２Ｒで逃げ切り勝ち。２月２５日の川口以来、通算５勝目をマークした。「やっと取れた」と約４カ月ぶりの勝利にホッとした表情を浮かべていた。前検日の夜にリングを交換したのが功を奏した。「良くなったかもしれない。乗っていて、いいかなという感じだった」と語る。湿走路だった初日とは一転して準決は晴れる予報。「晴れがあま