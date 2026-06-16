バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー３時間ＳＰ高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。９年前に８４歳で亡くなった母・薫子さんについて聞かれた高嶋は「お姫様っぽいキャラを演じようとして失敗し続けてる女だって、私はずっと思ってた」と話し出すと「言葉は丁寧なの、すっごい。ざ〜ます言葉とかを使