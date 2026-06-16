米沢市によりますと、きょう午後５時４５分ごろ、山形県米沢市小野川町で子グマ１頭が目撃されました。 人への被害はないということです。 現場は大樽川沿いで、近くには旅館や保育園などもあります。 市が注意を呼びかけています。