星野リゾートは、「界 宮島」を7月23日に開業する。星野リゾートとして、広島県へ初進出となる。客室は、特別室4室、露天風呂付き和室26室、テラス付き和室4室、和室18室、愛犬ルーム2室の計54室を設ける。室内には露天風呂付き客室30室のほか、瀬戸内の景色を描いたカーテンを掛けたご当地部屋「海霧の間」を用意する。福山デニムのクッションと庵治ガラスの照明をしつらえ、地域の工芸に触れる空間とする。館内には、瀬戸内海と