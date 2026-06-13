＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYOMrs. GREEN APPLEが、レッドカーペットイベントにサプライズ出席した。和装で登場し、インタビュアーの中島健人（32）と対面すると、3人は「ケンティーだ！」とはしゃぎ、大森元貴（29）は「レッドカーペット、緊張感があって背筋伸びますね」と笑顔を浮かべた。ヒット曲を連発し、今や国民的アーティストに定着。普段からミセスの音楽をよく聴くという中島から「こ