イラントランプ氏の虚偽の主張は戦争を回避するための口実だ イラン政府高官はトランプ米大統領がイラン当局者と直接話したとの主張を否定した。 イラン高官がトランプ氏と接触した事実はない、トランプ氏の虚偽の主張は戦争を回避するための口実だ。我々はいかなる米国の侵略に対しても壊滅的かつ断固たる対応を取る。