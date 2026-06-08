老朽化などを理由に香川県が解体工事を進める、通称「船の体育館」について、建物の保存を求める団体と近隣住民が、仮処分命令の申し立てを高松地裁に行いました。 【写真を見る】県が解体工事進める“船の体育館”団体と近隣住民が保存を求める仮処分命令の申し立て【香川】 旧香川県立体育館、通称「船の体育館」をめぐっては、建物の保存を求める民間の団体「再生委員会」が解体工事費の支出差し止めを求めて県を相手に裁判