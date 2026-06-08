卓球Tリーグの岡山リベッツに全日本選手権で2連覇を果たし、先の世界選手権で団体銀メダル獲得に貢献した松島輝空（まつしま・そら）選手が入団することになりました。 【写真を見る】【卓球Tリーグ】岡山リベッツに松島輝空選手が加入「張本選手もいるのでツインエースとして頑張っていきたい」【岡山】 ツインエースとして頑張っていきたい （岡山リベッツに入団松島輝空選手）「優勝したいとい