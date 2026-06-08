卓球Tリーグの岡山リベッツに全日本選手権で2連覇を果たし、先の世界選手権で団体銀メダル獲得に貢献した松島輝空（まつしま・そら）選手が入団することになりました。

【写真を見る】【卓球Tリーグ】岡山リベッツに松島輝空選手が加入 「張本選手もいるのでツインエースとして頑張っていきたい」【岡山】

ツインエースとして頑張っていきたい

（岡山リベッツに入団 松島輝空選手）

「優勝したいというのは本当に強い気持ちを持っているので、張本選手もいるので、一緒にツインエースとして頑張っていきたいなと」

きょう（8日）、入団会見に臨んだ松島輝空選手です。京都府出身の19歳。最新の世界ランキングは、日本勢として、同じくリベッツ所属で世界2位の張本智和選手に次ぐ6位です。



（岡山リベッツに入団 松島輝空選手）

「ぜひ自分のパワープレーだったり、サービスの技術だったり色んなところ、そういうところを見せられたらと思います」

日本の2大エースが揃ったリベッツ 悲願の初優勝を

2020年のTリーグデビュー以来、木下マイスター東京に所属してきた松島選手。昨シーズンは、レギュラーシーズン9勝をあげ、2年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。



こちらは、大人に混じってプレーする当時5歳の松島選手の映像です。実は、ダブルスを組んでいるのは当時30歳の白神総監督。昔から家族ぐるみでの親交があり、松島選手が3歳の頃から卓球を教えてきたといいます。

（岡山リベッツ 白神宏佑総監督）

「いつか一緒に同じチームでやりたいと（思っていた）、岡山リベッツがまだ成し遂げていないリーグ優勝に導いてもらう、優勝請負人になってもらいたいなと」

（岡山リベッツに入団 松島輝空選手）

「小さいころから白神総監督とはプレーがあったということもあって、またこの舞台で一緒にチームとしてプレーできることが本当にうれしい。優勝したいという気持ちもあると思うので、ぜひその優勝で恩返しできればいいかなと」



松島選手・張本選手と日本の2大エースが揃ったリベッツ。さらなる弾みをつけ、来月（7月）開幕の今シーズンで悲願の初優勝を目指します。