東京・錦糸町にある美容外科「UBクリニック」院長の荒井香織さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。タトゥーまみれの症例写真に「倫理観よ、、、」「モニターする人間違ってないか？」といった声が寄せられています。【写真】物議を醸したタトゥーまみれの症例写真「なんにも入ってこないんですが」荒井さんは「夏服綺麗に着こなしたい人だけ見てください！全方位から見ても、隙のない華奢見え二の腕へ」とつづり、2枚の写