「倫理観よ、、、」美容外科医、タトゥーまみれの症例写真に「モニターする人間違ってないか？」の声
東京・錦糸町にある美容外科「UBクリニック」院長の荒井香織さんは6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。タトゥーまみれの症例写真に「倫理観よ、、、」「モニターする人間違ってないか？」といった声が寄せられています。
【写真】物議を醸したタトゥーまみれの症例写真
この投稿には「全然二の腕の違いがわからない」「なんにも入ってこないんですが」「視覚の情報量が多すぎる」「倫理観よ、、、」「これだけで人の特定出来そう」「モニターする人間違ってないか？」などの声が上がっています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】物議を醸したタトゥーまみれの症例写真
「なんにも入ってこないんですが」荒井さんは「夏服綺麗に着こなしたい人だけ見てください！ 全方位から見ても、隙のない華奢見え二の腕へ」とつづり、2枚の写真を投稿。二の腕の脂肪吸引の効果を見せるため、施術前後の姿を正面側と後ろ側からそれぞれ撮影しています。X上では、撮影モデルの体がタトゥーまみれであることに対し、さまざまな声が寄せられることに。
ほかの症例写真はタトゥーなしほかにも、症例写真を投稿している荒井さん。同日には、皮膚のクレーターを治療する「サブシジョン」や、小鼻縮小の症例も紹介していますが、タトゥーが見えているのは今回の投稿だけのようです。
(文:堀井 ユウ)