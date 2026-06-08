数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。『GLOW 2026年8月・9月合併号』の「グローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号』（税込1980円）。付録として、「グローサリーバッグ＆ストラ