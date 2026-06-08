自分の住む地域の学校が、隣の自治体の学校と一緒になる。そんな議論が、これから各地で増えていくかもしれない。 教育ニュースCH「Edu-NEWS」は、文部科学省が公立小中学校の「適正規模・適正配置」に関する手引を初めて改訂する見通しであることを受け、学校統廃合の最新論点を解説する動画を公開した。 朝日新聞は2026年5月31日、文科省が近く手引を初改訂し、自治体の区域を越えた統廃合の検討のあり方などを新た