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自分の住む地域の学校が、隣の自治体の学校と一緒になる。そんな議論が、これから各地で増えていくかもしれない。



教育ニュースCH「Edu-NEWS」は、文部科学省が公立小中学校の「適正規模・適正配置」に関する手引を初めて改訂する見通しであることを受け、学校統廃合の最新論点を解説する動画を公開した。



朝日新聞は2026年5月31日、文科省が近く手引を初改訂し、自治体の区域を越えた統廃合の検討のあり方などを新たに書き込むと報じた。文科省の公式ページでは、2015年1月に策定された現行手引や、学校の適正規模・適正配置に関する協力者会議などの資料が掲載されている。



今回のポイントは、単に「学校を残すか、なくすか」ではない。少子化が進む中で、地域の教育環境をどう保障するのかという問題だ。



文科省の資料では、公立小中学校の児童生徒数が2015年の961万6553人から、2024年には876万8484人に減少したとされている。約10年で約85万人の減少だ。学校数も、同じ期間に2万9939校から2万7539校へ減っている。



さらに注目されるのが、自治体内に小学校や中学校が1校しかない、いわゆる「1小1中」状態の地域である。こうした地域では、同じ自治体内で統合相手を探すことが難しくなる。そのため、今後は隣接自治体も含めた生活圏・通学圏で学校のあり方を考える必要が出てくる。



動画では、文科省が示す更新の方向性として「広域化」「総合化」「現代化」の3点を整理している。広域化は、市町村の枠を越えて学校配置を考えること。総合化は、教育委員会だけでなく、交通、公共施設、防災、福祉、まちづくりなども含めて検討すること。現代化は、ICTや合同授業、部活動の地域展開など、現在の教育環境に合わせて学校規模を考えることだ。



保護者にとっては、学校名が残るかどうかだけでなく、通学時間、スクールバス、安全対策、友人関係、部活動、進路情報、放課後の居場所がどう変わるのかが重要になる。



学習塾にとっても無関係ではない。学校統合によって子どもの生活動線が変われば、通塾時間、送迎、自習室の利用、保護者対応にも影響が出る。逆に、小規模校が残る地域では、外部模試、受験情報、他地域との学習機会を塾が補完する役割が強まる可能性もある。



学校統廃合は、賛成か反対かで単純に割り切れる話ではない。地域に学校を残したい思いは当然ある。一方で、子どもが多様な友人と学び合う機会や、専門性ある教員、進路情報へのアクセスも守らなければならない。



これから問われるのは、「学校を残すか、なくすか」だけではない。統合する場合も、残す場合も、その地域で子どもの教育条件をどう保障するのか。そこに保護者、学校、自治体、塾が向き合う必要がある。