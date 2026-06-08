中東情勢や米中対立といった、日本を直撃する地政学リスクにどう備えればいいか。評論家の白川司さんは「アメリカには地政学リスク分析を販売する専門会社がある。日本でも、情報を外部に依存するのではなく、自社内に分析・判断機能を持つ先進企業が現れ始めている」という――。写真＝iStock.com／DNY59※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／DNY59■海外でのトラブルが日本の産業を止める台湾海峡で有事が起きれば、あなた