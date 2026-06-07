ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「JALモバイルにahamo版登場！IIJmio版と普通のahamo、結局どれが正解？」を公開した。動画では、新たに登場したahamo版JALモバイルの特徴と、既存のIIJmio版や通常のahamoとの比較を通じ、最適な選び方の結論を提示している。 2026年6月25日に提供が開始されるahamo版JALモバイル。月額料金2,970円で30GB、5分以内の国内通話無料など、基本的なスペックは通常のahamoと変わらない。し