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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「JALモバイルにahamo版登場！IIJmio版と普通のahamo、結局どれが正解？」を公開した。動画では、新たに登場したahamo版JALモバイルの特徴と、既存のIIJmio版や通常のahamoとの比較を通じ、最適な選び方の結論を提示している。



2026年6月25日に提供が開始されるahamo版JALモバイル。月額料金2,970円で30GB、5分以内の国内通話無料など、基本的なスペックは通常のahamoと変わらない。しかし、独自のオプションによる特典が追加されている点が最大の特徴である。



中でも注目すべきは、国内線の往復航空券と交換できる「どこかにマイル」の特典だ。通常7,000マイル必要なこのサービスが、JALモバイル契約者は年1回、1,500マイルで利用できる。さらに、ahamo版では毎月125マイルが自動的に付与されるため、「1年間で1,500マイルが貯まるので、それをどこかにマイルに交換すれば、年に1回どこかの往復の航空券がタダで手に入っちゃう」と、その圧倒的なお得さを力説した。



一方で、生涯貯まり続ける「Life Statusポイント」の獲得条件には注意点があるという。通常のahamoやドコモから直接ahamo版JALモバイルに乗り換えると、毎月1ポイントもらえる積算の対象外となってしまう。「一度povoや楽天モバイルなどの他社を挟んでから乗り換えるという手順を必ず踏むように」と、陥りがちな落とし穴について警告している。



動画の最後では、とにかく通信費を安く抑えたいならIIJmio版、海外利用や年1回の旅行をタダで楽しみたいならahamo版と結論付けた。ユーザーが自身のライフスタイルに合わせて最適なプランを選択するための、明確な判断基準となる解説である。