STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star" -Digest-サムネイル BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、7月29日にリリースとなるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』より、本邦初公開の映像を多数含むライブダイジェスト映像をプレミア公開した。【動画】公開されたSTARGLOWデビューショーケース