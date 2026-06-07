MAZZEL BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー「MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”」を完走した。【写真】MAZZEL、代々木第一体育館で熱いパフォーマンス本ツアーは、4月25日のGLION ARENA KOBE公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がSOL