

MAZZEL

BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で開催した追加公演をもって、全国4都市11公演にわたるグループ初の全国アリーナツアー「MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”」を完走した。

【写真】MAZZEL、代々木第一体育館で熱いパフォーマンス

本ツアーは、4月25日のGLION ARENA KOBE公演を皮切りに開幕。当初予定されていた全9公演がSOLD OUTを記録し、その大きな反響を受けて、6月6日・7日に国立代々木競技場 第一体育館での追加公演が実現した。

ツアーは、4月8日にリリースされた2nd Album『Banquet』の世界観を軸に構成。同作はBillboard JAPANダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”およびオリコン週間デジタルアルバムランキングなど、各種デジタルチャートで1位を獲得し、大きな話題を集めた話題の1枚だ。

公演は本ツアーのコンセプトソング「BANQUET BANG」から幕を開け、同楽曲のMVでも印象的な円卓がステージセットとしても登場。メンバーが繰り出す迫力あるパフォーマンスで、会場を一気に熱狂の渦へと巻き込んだ。さらに、「MAKERZ」「T.O.P」など、アルバム収録の新曲もツアーで初披露。「Trap」「DANGER」「K&K」といったファン人気の高い楽曲もノンストップで畳み掛け、会場のボルテージは最高潮に達した。

後半には、ドラム、ギター、キーボードからなるバンド・MAD MAGAZINEが登場。「HERO SUIT -All Members ver.-」からスタートすると、「J.O.K.E.R.」「Only You」などの人気曲をバンドアレンジで披露し、ライブならではの熱量を生み出した。また、EIKIのメッセージから始まる「Clover」では、メンバーが会場のMUZEへまっすぐに想いを届けるように歌声を響かせ、会場全体が感動に包まれた。

さらに、6月7日公演には、「Get Up And Dance」のMVでも共演したガチャピン・ムックがサプライズ出演。「Get Up And Dance」でコラボパフォーマンスを展開し、会場を大いに沸かせた。ラストにはメンバーにとっても思い入れの深い楽曲「The Voice」を披露。メンバーそれぞれのソロによるアカペラ歌唱から始まる圧巻のパフォーマンスで、MAZZELの圧倒的な存在感を示した。崇高な余韻を残したまま、約2時間半にわたる公演は大盛況のうちに幕を閉じた。

また、追加公演ならではのサプライズとして、新曲「So Strawberry」も初披露された。同曲はラテンのニュアンスをまとったビートに、スリリングな恋を描いた中毒性のある一曲。グルーヴィーなサウンドで、色気が漂うMAZZELのサマーチューンに仕上がっている。さらに「So Strawberry」が6月22日にデジタルシングルとしてリリースされることも発表され、会場からは大きな歓声が上がった。

加えて、今秋全国20ヶ所を巡るファンミーティングツアー「MAZZEL 2nd Fan Meeting -Play at the MUZEUM Vol.2-」の開催が決定。本日20時よりMAZZEL Official Fan Club “MUZEUM”およびBMSGオンラインサロン”B-Town〈Architect〉”会員様を対象とした、チケット最速先行受付がスタート。