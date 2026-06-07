市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「財務に強い社長は必ずこれを覚えている！会社を守りたいなら絶対に見てください！」を公開した。動画では、会社を守り抜くために経営者がマスターすべき「5つの財務指標」について、その概要と実践的な見方を解説している。なお、本動画は2022年に制作されたものだが、会社を守るための財務指標という経営の本質は今も変わらず、昨今の金利上昇な