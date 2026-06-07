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財務に強い社長は必ずこれを覚えている！会社を守りたいなら絶対に見てください！

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市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「財務に強い社長は必ずこれを覚えている！会社を守りたいなら絶対に見てください！」を公開した。動画では、会社を守り抜くために経営者がマスターすべき「5つの財務指標」について、その概要と実践的な見方を解説している。なお、本動画は2022年に制作されたものだが、会社を守るための財務指標という経営の本質は今も変わらず、昨今の金利上昇など金融環境の変化を踏まえた自社の財務健全性チェックに役立つ内容となっている。



市ノ澤氏はまず、財務分析の目的を「会社の健康状態を把握するため」と定義し、「会社の健康診断」であると説明する。年に1回は経営者が自身の健康診断を受けるように、法人も知らないうちに病気になっている可能性を未然に防ぐため、決算ごとの定期的な財務分析が必要だと語る。



動画では、企業を評価する5つの指標として「収益性・効率性・安全性・成長性・生産性」を提示している。収益性を測る「総資産経常利益率（ROA）」では、「会社が持っている総資産を使ってどれだけの利益を出せているか」を重視し、できれば5～10%を目指すべきだと語る。また、効率性を測る「総資本回転率」については、業種によって適正値が異なるとしつつも、少なくとも1回転以上回す必要があると指摘した。



さらに、金融機関が企業をどう評価しているかという「銀行格付け」の視点にも言及。収益性、安全性、成長性に加え、「返済能力」を見ていると述べ、金融機関と上手く付き合うためには彼らの目線を知ることも不可欠だとした。また、貸借対照表（B/S）の下部に潜む株や会員権、高級車といった事業に貢献していない「埋蔵金」の存在にも注意を促している。



最後に市ノ澤氏は、「会社を潰したくなければ、体だけでなく会社の健康診断も定期的に実施しろ」と力強く断言。日々の業務に追われる中でも、自社の決算書と向き合い、健康状態を正しく把握することが強い会社を作るための第一歩であると結論付けた。