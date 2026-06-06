菓匠三全は、羽田空港第1ターミナルに「KASHO SANZEN」の期間限定ショップを6月2日にオープンする。通常は第2ターミナルでのみ購入できる「萩の調 煌」のほか、市松模様のクッキーとラングドシャを重ねた「萩の調 釉 日本茶」「萩の調 釉 れもん」などを販売する。姉妹ブランド「ずんだ茶寮」の「ずんだシェイク」も、ずんだ餡を増量した特別仕様で提供する。価格は、「萩の調 煌」は4個入り1,150円、6個入り1,650円、12個入り3,24