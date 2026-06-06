ハイアット セントリック 銀座 東京は、「日本橋 天丼 金子半之助」「つけ麺 つじ田」のコラボレーションメニューを5月11日から期間限定で提供している。提供するのは、厳選した穴子や海老などを盛り付けた「江戸前天丼」（3,669円）と、香り高い豚骨と魚介を合わせたつけ汁と特注麺の「濃厚つけ麺」（1,898円）の2品。同品を展開するオイシーズが協力し、両店の看板メニューをホテル内で注文できるようにした。場所は3階の「NAMIK