リヤド・エアは、ボーイング787-9型機を2機受領した。ボーイング787型機は最大72機を発注しており、初の受領となる。欧州・アジア・アフリカ・北米を含む地域・長距離路線の運航に活用する計画で、初期にはロンドン・カイロ・ジッダなどへの路線を予定している。2030年までに100以上の目的地への就航を目指す。機内はビジネスエリート、ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの4クラス構成。ビジネスエリ