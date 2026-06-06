唖然とさせられっぱなし＊『GRヤリスMコンセプト』を渡辺敏史が取材（前編）の続きです。【画像】リアミッドシップ採用！『GRヤリスMコンセプト』と、ベースになった『GRMNヤリス』全53枚本気の方々が本気でここを走ると、こんなスピードやライン取りになるのかと、こちとら唖然とさせられっぱなしだったのは正直なところだ。サーキットとは異なりエスケープの小さなテストコースの全幅を使って速度を乗せれば、（トヨタテクニカ