年に2回、袖ヶ浦がタイムスリップする日5月31日、千葉県の袖ヶ浦フォレストレースウェイにて、ビンテージカーのレースイベント『フェスティバル・オブ・サイドウェイトロフィー（以下FoST）2026 春』が開催された。【画像】袖ヶ浦で開催されたビンテージカーのレースイベント『フェスティバル・オブ・サイドウェイトロフィー 2026 春』全122枚FoSTは、英国の『グッドウッド・リバイバル』をリスペクトし、1960年代のロマン溢れる