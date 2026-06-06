歌手の中森明菜が６日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）にゲスト出演した。録音放送となった出演。番組では、中森が７月１日の愛知・名古屋市「Ｎｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホール」から２０年ぶりのコンサートツアーを行うことを紹介した。ツアーは大阪、東京で開催する。徳光さんは「ライブツアーの先