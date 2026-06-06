この記事をまとめると ■中国では高級商務車がミニバン市場の中心となっている ■ビュイックGL8が販売台数と残価率で長年首位を維持 ■ほかの中国勢やトヨタ・シエナが見せる追い上げに注目となる 「幹部車」の代名詞としてミニバンが君臨 日本でミニバンといえばファミリーカーの代名詞といってもいい存在となっている。トヨタ・アルファードはいまではリッチなインバウンドが日本観光を楽しむ移動用車や、一般的なハイヤー、政