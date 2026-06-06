ミス・コリアに出場した経験を持つ韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの美貌がファンを魅了している。【写真】キム・ソルビ、深Vネックから“貫録ボディ”ちら見えキム・ソルビは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、緑豊かなコースで多彩なゴルフウェアを着こなし、完璧なスタイルを披露するキム・ソルビが写っている。モデルと見紛うようなビジュアルの良さはさることながら、ショートパンツ