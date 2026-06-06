ミニスカートから美脚がすらり…ミス・コリア出身ゴルファーの最新SHOTに「ビューティフル！」の声

ミス・コリアに出場した経験を持つ韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの美貌がファンを魅了している。

【写真】キム・ソルビ、深Vネックから“貫録ボディ”ちら見え

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、緑豊かなコースで多彩なゴルフウェアを着こなし、完璧なスタイルを披露するキム・ソルビが写っている。モデルと見紛うようなビジュアルの良さはさることながら、ショートパンツやミニスカートからすらりと伸びる美脚が見る者の目を引く。

彼女の投稿を目にしたファンからは、「フィールドの女王だ」「ビューティフル！」「ラブリー」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの31歳で、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）といった下部ツアーを中心にキャリアを積んできた実力派だ。

そんな彼女の名を一躍有名にしたのが、2020年の「ミス・コリア」ソウル本選出場だった。プロゴルファーとしては異例の挑戦ながら、「スポテイナー賞」を受賞。競技者としての芯の強さと、モデル並みのビジュアルを兼ね備えた存在として人気を博した。

また、近年はゴルファーとしての活動に加え、テレビ番組への出演も増加。SBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）では、明るいキャラクターと的確なアドバイスで視聴者を魅了した。