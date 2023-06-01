◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）広島は２夜連続の延長戦の末、今季３度目の引き分け。７回に一時逆転しながらも、９回に森浦が同点犠飛を献上。新井監督は「勝ちたかったよね」と肩を落とした。同点の延長１１回は１死三塁でドラフト１位・平川に「誠太の方が前に飛ばしてくれる」と代打・前川を起用したが遊飛。続く代打・菊池も遊ゴロに倒