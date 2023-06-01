巨人の佐々木俊輔外野手（２６）が８―２で快勝した５日のロッテ戦（東京ドーム）に「３番・中堅」で先発出場。１―０の６回に５試合連続安打となる中前適時打を放ち、前日に続くクリーンアップ起用に応えた。泉口、浦田の連打でつかんだ６回無死一、三塁の好機で、佐々木はロッテ先発・広池の２球目チェンジアップを強振。バットを折りながら中前へ運び、貴重な追加点を叩き出した。試合後には「最近僅差でピッチャーに苦労さ