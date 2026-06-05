◆園田競馬６Ｒ・４歳以上Ｃ２（６月５日、園田競馬場・ダート１４００メートル）兵庫競馬所属の田野豊三騎手（３３）＝園田・土屋洋之厩舎＝が６月５日、園田競馬６Ｒでボールザマホーニー（牡５歳、園田・有馬澄男厩舎、父サドンストーム）に騎乗して１着。２０１０年４月の初騎乗以来、地方通算８１８６戦目で７００勝を達成した。田野豊三騎手「今年はたくさん勝たせていただいているので、いいペースで７００勝までたどり