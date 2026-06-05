休まないことの弊害は何か。環境活動家の谷口たかひささんは「多くの日本人は生産性を求めて『何もしない自由』『何もしない権利』『何もしない幸せ』を忘れてしまっている。たとえ自分が休んで不安に感じたとしても、不安に思ったことの97パーセントは、結果としてほぼ何の問題にもならない」という――。※本稿は、谷口たかひさ『休む勇気 人生で一番大事な仕事は「思い出づくり」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真