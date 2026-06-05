8人乗り仕様を新設定！ エントリーモデルの仕様とは？スズキは2026年6月1日、3列シートミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発売しました。今回の改良では、パワートレインをハイブリッドに統一したほか、全車にエアロ仕様のデザインを採用。デザイン性や快適性、安全性能の向上が図られています。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新型「“7／8人乗り”ミニバン」の姿です！ 画像を見る（30