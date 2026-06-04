韓国の13人組グループ・SEVENTEENのミンギュ（MINGYU）が4日、東京・Calvin Klein表参道店にサプライズで来店。イベント来場はサプライズだったが、聞きつけたファンが数時間前から沿道に集まり、表参道が一時騒然となった。【写真】表参道に降臨したSEVENTEENのミンギュミンギュは、デニムのセットアップで車から登場。さわやかな笑顔を見せながら、店内に入り、展示されたバイク前で撮影などを行った。店内1階には、バイク