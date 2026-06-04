4日、衆議院憲法審査会が開かれ、自民党の新藤義孝議員は憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」の改正案について「法案提出の準備を進めている」と述べた上で提出された場合には速やかに法案の審議に入ることを提案しました。この改正案は国民投票の際の立会人の選任要件の緩和などが盛り込まれていて、2022年に同じ内容の法案が国会に提出されたものの、2024年の衆議院解散に伴い廃案となっていました。自民党は5日、改正案を国