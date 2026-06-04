4日、衆議院憲法審査会が開かれ、自民党の新藤義孝議員は憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」の改正案について「法案提出の準備を進めている」と述べた上で提出された場合には速やかに法案の審議に入ることを提案しました。

この改正案は国民投票の際の立会人の選任要件の緩和などが盛り込まれていて、2022年に同じ内容の法案が国会に提出されたものの、2024年の衆議院解散に伴い廃案となっていました。自民党は5日、改正案を国会に提出する予定で、憲法改正に向けた環境整備を進めたい考えです。

一方、中道改革連合は投票環境の整備の必要性自体は認めた上で、国民投票法の改正はネット広告の規制などとセットで行うべきだと主張しました。

与党の日本維新の会は「今国会での成立を期すべきだ」として、自民党の提案に賛成の立場を表明。国民民主党も「合意できるところから直ちに法制化すべきだ」として、早期に改正すべきと主張しました。参政党は、外国勢力の排除やネットによる世論誘導の規制などにも結論を得て国民投票法に規定すべきと訴えました。

チームみらいは国民投票法の改正は「早期に対応すべき事項だ」と表明しました。

共産党は、今の国民投票法は重大な欠陥を抱えているとして自民党などが主導する改正に反対しました。