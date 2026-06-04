（東京、台北中央社）千葉・幕張メッセで開催中のドローンに特化した日本最大規模の専門展示会「第11回ジャパンドローン」に、台湾から28の企業・団体が出展している。台湾と日本の無人機産業の高度な相互補完性に注目し、連携の機会を探る。同展示会は3日に開幕。次世代移動体システム産業の振興に取り組む「日本UAS産業振興協議会」が主催する。今年は同時開催の「第5回次世代エアモビリティEXPO 2026」と合わせ、計300社・団体