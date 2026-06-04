【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の高山一実が6月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳元乃木坂人気メン「肌の透明感すごい」ノースリワンピでユニバ満喫◆高山一実、ノースリワンピ姿のユニバ満喫ショット披露高山は、「2〜3年ぶりのユニバ！コナンの脱出ゲーム、今回も楽しかった！」とつづり、ユニバーサル・