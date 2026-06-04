斬新なデザインに驚きの声が上がっている。6月3日、自身のInstagramを更新したTWICEのモモ（29）。「New Miu Miu Upcycled Collection（ニュー・ミュウミュウ・アップサイクル・コレクション）」の言葉とともに、自身がアンバサダーを務める人気ファッションブランド「MIU MIU（ミュウミュウ）」のアイテムを身に着けたファッションを披露した。その露出度の高さにファンが沸いている。投稿された写真と動画には、英語で「ミュウミ