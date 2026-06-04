斬新なデザインに驚きの声が上がっている。6月3日、自身のInstagramを更新したTWICEのモモ（29）。「New Miu Miu Upcycled Collection（ニュー・ミュウミュウ・アップサイクル・コレクション）」の言葉とともに、自身がアンバサダーを務める人気ファッションブランド「MIU MIU（ミュウミュウ）」のアイテムを身に着けたファッションを披露した。その露出度の高さにファンが沸いている。

投稿された写真と動画には、英語で「ミュウミュウがヴィンテージの白いシャツとカーキのチノパンを、花柄刺繍のセットアップとバックパックにリメイクしたのが素敵！」という言葉が添えられていた。モモは白地に花柄の刺繍が施されたノースリーブシャツとスカートのセットアップに、カーキ色のバックパックを小脇に抱えてポーズを取っている。

話題となったのは、トップスの布地は胸元だけになっており、両脇が2本のストラップで繋ぐかたちで“ほぼ裸”の状態なのだ。この大胆なデザインに対し、クリスタルが散りばめられた小さな花の刺繍で可愛らしさを演出するギャップのあるファッションだ。

「今回のコレクションは『循環型で意識的なファッション』というビジョンのもとに、ヴィンテージアイテムをリメイクしたもののようです。サステナビリティに配慮したユニークなデザインばかり。モモさんが着用しているノースリーブシャツとスカートはそれぞれ約105万円、バックパックは約35万円となっています」（ファッション誌ライター）

モモは4月23日に映画『プラダを着た悪魔2』のジャパンプレミアにTWICEのサナ（29）と登場した際にも、その個性的なファッションが話題となった。『プラダを着た悪魔2』ジャパンアンバサダー就任が明かされたモモとサナの2人は、スペシャルステージのランウェイを歩いてパフォーマンス。

その際、モモはミュウミュウの赤いボディラインに沿ったニットドレスを着用していた。左の肩紐が二の腕あたりまで落ちたかたちで着こなしており、Xでは《肩紐の位置はそれで正解なの…？》と疑問に思った人もいるよう。一部からは《だらしない》という声も上がっていた。

今回投稿された写真と動画に、Instagramのコメント欄では

《両横の生地どこいったの？でも可愛い》

《見えちゃいそうでちょっと怖いかも》

《ファッションを極めすぎて、ついに身体の側面の布がなくなった》

《さすがにきわどくて心配になる》

《生地がスカスカでどうかと思う》

と称賛と困惑の入り混じった意見が集まっている。

斬新なファッションで話題となり続けているモモ。奇抜なデザインも魅力的に見せる堂々とした着こなしで、今後も注目の的となりそうだ。