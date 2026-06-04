【モデルプレス＝2026/06/04】元乃木坂46の阪口珠美が、6月3日までに自身のInstagramを更新。外出でのショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳元乃木坂46メンバー「色白で眩しい」素肌全開オフショルキャミ姿◆阪口珠美、美肩際立つオフショルキャミソール姿阪口は「あっという間に6月！」とつづり、カフェでの写真を投稿。ふんわりとしたシルエットが特徴的な、黒のオフショルダーキャミソールからは美しい肩のラインや