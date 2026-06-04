【写真】「彼氏感すごい」SEVENTEENジョシュアとおしゃれカフェデート／ジョシュア“彼氏感”溢れるショット／自然の中で見せるジョシュアのリラックスした表情 SEVENTEEN（セブンティーン）のJOSHUA（ジョシュア）が自身のInstagramを更新。緑豊かなカフェでのくつろぎショットを公開した。 ■SEVENTEENジョシュアとおしゃれカフェデート気分「彼氏感すごい」の声も ジョシュアは「Taking it slow～