SEVENTEENジョシュアが緑あふれるカフェで見せた圧倒的な透明感！彫刻のような美しい横顔に「骨格までかっこいい」と悶絶の声

【写真】「彼氏感すごい」SEVENTEENジョシュアとおしゃれカフェデート／ジョシュア“彼氏感”溢れるショット／自然の中で見せるジョシュアのリラックスした表情

SEVENTEEN（セブンティーン）のJOSHUA（ジョシュア）が自身のInstagramを更新。緑豊かなカフェでのくつろぎショットを公開した。

■SEVENTEENジョシュアとおしゃれカフェデート気分「彼氏感すごい」の声も

ジョシュアは「Taking it slow～（のんびりいこう～）」と綴り、おしゃれなカフェでゆったりと過ごす様子を披露した。

黒のビーニーを深めにかぶり、黒のアディダスのプルオーバーをまとった姿で登場。頬にかかる長めの前髪をなびかせながら横顔を見せるショットでは、すっきりとしたフェイスラインと高い鼻筋が際立つ。背後には緑豊かな山並みが広がり、夕方の柔らかな自然光に包まれた穏やかな雰囲気も印象的だ。

3枚目ではプルオーバーを脱ぎ、黒のTシャツ姿になったジョシュアが、テラス席でガラスのマグカップを手にくつろぐ様子を披露。さらに、テーブルの上の花に興味津々な表情を見せる姿（6枚目）や、テラスの手すりに手をかけながら階下を見下ろし、微笑む横顔（8枚目）も収められている。最後は白のバッグを肩にかけ、楽しげに店を後にする姿で締めくくられた。

BGMには、映画『KPOPS!』のオリジナルサウンドトラックで、ジョシュアとCorbyn Besson（コービン・ベッソン）がコラボした楽曲「One More Dance」が設定されている。

まるでジョシュアとのカフェデートを体感しているかのような投稿に、SNSでは「これはもうデート中のジョシュアさん、、」「彼氏感すごい」「おしゃれなカフェ一緒に行った気分になれて最高」「この質感メロすぎ」「上を見上げてるジョシュアの横顔、好き」「骨格までかっこいい」など、さまざまな反応が寄せられている。